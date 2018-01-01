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Aksaray’da otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

Aksaray’da otomobilin menfeze devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Aksarayda otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı

01 Ocak 2018 18:30

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Abdukbaki G. (49) idaresindeki 68 AG 363 plakalı otomobil, Aksaray’a 40 kilometre kala Acıpınar mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metrelik menfeze düştü. Kazada otomobil ters dönerken, araçta bulunan sürücü ve Neriman G. (41), Sibel G. (17) ve Soner G. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasin Can
 

Etiketler: aksaray, kaza

 

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