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Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksarayda otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

22 Mart 2018 10:55

Edinilen bilgiye göre, Eskil istikametine seyreden Mustafa Ü. idaresindeki 26 SH 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan İskender M.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Yasin Can

Etiketler: aksaray, kaza

 

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