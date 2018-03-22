Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eskil istikametine seyreden Mustafa Ü. idaresindeki 26 SH 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan İskender M.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can