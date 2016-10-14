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Aksaray’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Aksaray’da, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yapmak, finansal kaynak sağlamak ve propagandasını yapmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkan 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Aksarayda PKK operasyonu: 7 gözaltı

14 Ekim 2016 15:17

Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’ya yardım yataklık yapmak, finansal kaynak sağlamak ve propagandasını yapmak suçundan haklarında gözaltı kararı çıkan 14 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. 14 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişinin yurt dışında, 3 kişinin ise başka illerde olduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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