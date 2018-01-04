Diğer
Kategoriler

Aksaray’da silahlı saldırı: 1’i kadın 2 yaralı

Aksaray’da yabancı uyruklu bir kişiye, husumetli olduğu kişiler tarafından ateş açıldı. Olay anında saldırıya uğrayan şahıs ve yoldan geçen bir kadın isabet eden mermiler sonucu ağır yaralandı.

Aksarayda silahlı saldırı: 1i kadın 2 yaralı

04 Ocak 2018 20:24
Aksaray’da silahlı saldırı: 1’i kadın 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıs, yolda yürüdüğü sırada husumetli olduğu 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şahsı bir süre darp eden saldırganlar, yabancı uyruklu şahsa kurşun yağdırdı. Olay esnasında yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu. Saldırıya uğrayan şahıs ve yoldan geçen kadın isabet eden mermiler sonucunda ağır yaralandı. Saldırgan şahıslar ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Sıkılan mermiler ayrıca çevredeki dükkanlara da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıslar çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Özel Harekat Polisleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Caner Sönmez
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç