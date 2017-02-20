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Aksaray’da şüpheli valiz paniği

Aksaray’da bir binanın duvarına bırakılan ve bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Aksarayda şüpheli valiz paniği

20 Şubat 2017 12:21

Olay, Paşacık Mahallesi Makas Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar binanın duvarına bırakılmış bir valiz fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak araç ve yaya trafiğini kesti. Olası bir telefon sistemi ile patlama şüphesine karşın jammer sistemi kuruldu.

Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek valize fünyeli bir patlayıcı yerleştirdi. Valizin yanından ayrılan bomba imha uzmanı, polis aracı megafonundan mahalle sakinlerine kontrollü patlama yapılacağını anons etti. Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin boş çıkmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. 

Yasin Can
 

Etiketler: aksaray, şüpheli valiz


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