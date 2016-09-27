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Aksaray'da telefon dolandırıcısı yakalandı

Aksaray’da bir kadını telefonla dolandırmak isteyen şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.


27 Eylül 2016 20:09

Olay, Minarecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla aranıp dolandırılmak istenen ismi açıklanmayan bir kadın durumu polise bildirdi. Polis ekipleriyle işbirliği yapan kadın, dolandırıcıyla anlaşarak parayı vermek için bir adreste buluşma ayarladı. Belirlenen adrese önceden gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak pusuya yattı. Bir poşetle buluşma noktasına gitmek için evden çıkan kadın, şüphelinin de kendisini takip ettiğini fark etti. Kadını da takibe alan polis hem şüpheliyi hem de kadını takip etti. Bir süre sonra takip edildiğini anlayan dolandırıcı kaçmak isterken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan Yavuz M. (25) gözaltına alınırken, hakkında yapılan araştırmada İstanbul, Eskişehir ve Çorum illerinde de birçok dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yasin Can
AKSARAY


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