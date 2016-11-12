Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 50’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akyel (33) idaresindeki 63 M 5970 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü Ahmet Akyel olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Rahime İnan (55) ile Halil (33) ve Hadi Demirkol (32) yaralandı. Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, Rahime İnan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Can



