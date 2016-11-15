Diğer
Kategoriler

Aksaray’da trafik kazası: 2 yaralı

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksarayda trafik kazası: 2 yaralı

15 Kasım 2016 00:32

Kaza, gece saatlerinde otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezden otogar istikametine seyreden S.D. (62) idaresindeki 68 KD 259 plakalı otomobil, önünde seyreden M.A. (22) yönetimindeki 68 KA 518 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada S.D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.S. (17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yasin Can

Etiketler: aksaray, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!