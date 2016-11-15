Kaza, gece saatlerinde otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezden otogar istikametine seyreden S.D. (62) idaresindeki 68 KD 259 plakalı otomobil, önünde seyreden M.A. (22) yönetimindeki 68 KA 518 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada S.D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.S. (17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Can