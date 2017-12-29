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Aksaray’da trafik kazası: 2 yaralı| Aksaray haberleri

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Aksarayda trafik kazası: 2 yaralı| Aksaray haberleri

29 Aralık 2017 11:26

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Serhat Ç. (22) idaresindeki 80 GS 201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet T. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, bu sırada araç bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Karayolları kum dökerek müdahale ederken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışma yaparak yangını büyümeden tamamen söndürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasin Can

Etiketler: aksaray, kaza

 

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