Kaza, sabah saatlerinde E-90 karayolunda İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya istikametine seyreden Rafet Y. (71) idaresindeki 68 FP 733 plakalı otomobil, yine aynı istikamete önünde seyreden Fazıl B. (62) idaresindeki 06 SFB 93 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, diğer sürücüler tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kazada yaralanan Rafet Y., Ümmü Gülsüm Y. (60), Kahibe A. (80) ve Köksal Y.'ye (56) ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Polis ekipleri, bir başka kazanın yaşanmaması için karayolunda geniş güvenlik önlemleri alırken, E-90 karayolu Konya istikameti kısa süreli olarak trafiğe kapatıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümmü Gülsüm Y.'nin ve Kahibe A.'nın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Can