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Aksaray'da üç aracın karıştığı kazada 1 yaralı

Aksaray’da iki minibüs ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksarayda üç aracın karıştığı kazada 1 yaralı

09 Kasım 2016 11:29

Kaza, Nevşehir Karayolu 2’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan karayoluna çıkmak isteyen Okan Ç. (24) idaresindeki 68 KA 880 plakalı otomobile, Nevşehir yolundan Aksaray istikametine gelen Gökhan B. idaresindeki 68 ER 651 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, otobüs durağında yolcu indiren Hasan Ö. (63) idaresindeki 68 M 0155 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Gökhan B. yaralanırken olay yerine gelen ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Yasin Can
AKSARAY 


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