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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis, 8 kişiyi yaptığı baskınlarla gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Aksarayda uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

03 Ocak 2018 09:51

Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları belirlenen 10 şüpheli yaklaşık 2 ay önce takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, belirlenen 10 şüpheliyi teknik ve fiziksel olarak 2 ay boyunca takip etti. Yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan polis ekipleri sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin evlerinde de narkotik köpeği ile geniş çaplı aramalar yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yasin Can

Etiketler: aksaray, uyuşturucu operasyonu

 

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