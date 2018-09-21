Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği karayolunda Konya istikametine seyreden Ferman Dursun (49) idaresindeki 38 UE 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Faruk K. (34) idaresindeki 23 BH 949 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada sağ şeritte giden İbrahim S. (33) idaresindeki 68 BG 288 plakalı minibüste kazaya karıştı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan Yeter Fidan (52) yaralandı. Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ölen sürücü ve yanında bulunan yolcunun cesetleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada bir bebeğin kaybolduğu iddiasının ise arama kurtarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu doğru olmadığı ortaya çıktı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Yasin Can