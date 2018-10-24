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Aksaray'daki amca yeğen cinayetinde ikinci gözaltı

Aksaray'daki amca yeğen cinayetinde ikinci gözaltı
Aksaray'daki amca yeğen cinayetinde ikinci gözaltı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 yeğenini öldüren şahsın oğlu da gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Gümüşdüğün köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, pastanede çalışan ve köyde çiftçilik yapan Hüseyin İ. (58), yeğenleri Murat İ. (37) ve Uğur İ. (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışarak, av tüfeği ile iki yeğenini vurarak öldürdü.

Olayın ardından Hüseyin İ. jandarmaya giderek tüfeğiyle birlikte teslim olurken, bugün oğlu Fatlih İ. de olayda kavgaya karıştığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Her iki şüphelinin de gözaltında işlemleri devam ediyor.  

Yasin Can 

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