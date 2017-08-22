Diğer
Kategoriler

Aksaray’daki çocuk kaçırma olayında 1 gözaltı

Aksaray’da petrol istasyonuna yapılan silahla saldırı sonrası kar maskeli 2 kişi tarafından 10 yaşındaki çocuğun kaçırılmasıyla ilgili bir genç gözaltına alındı.

Aksaraydaki çocuk kaçırma olayında 1 gözaltı

22 Ağustos 2017 21:22

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana gelmiş, kar maskeli 2 kişi petrol istasyonuna silahla ateş açıp pompacıyı yaraladıktan sonra iş yerinde bulunan 10 yaşındaki E.S.D.'yi kaçırmışlardı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çocuğu ve kaçıran maskeli şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan aramalar kapsamında polis ekipleri olayla ilgili olduğu iddia edilen H.D. (16) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Ortaköy İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Emniyet Amirliği’ne götürüldü.

Öte yandan, gözü yaşlı acılı anne Gülfidan Dinç ise evde fenalık geçirerek sağlık ekiplerince Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yasin Can
 

Etiketler: aksaray, çocuk kaçırma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç