Aksaray’daki çocuk kaçırma olayında 1 gözaltı

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana gelmiş, kar maskeli 2 kişi petrol istasyonuna silahla ateş açıp pompacıyı yaraladıktan sonra iş yerinde bulunan 10 yaşındaki E.S.D.'yi kaçırmışlardı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çocuğu ve kaçıran maskeli şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan aramalar kapsamında polis ekipleri olayla ilgili olduğu iddia edilen H.D. (16) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Ortaköy İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Emniyet Amirliği’ne götürüldü.

Öte yandan, gözü yaşlı acılı anne Gülfidan Dinç ise evde fenalık geçirerek sağlık ekiplerince Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasin Can

