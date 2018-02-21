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Aksaray'daki kaçak sigara operasyonunda 4 tutuklama

Aksaray’da önceki gün polisin şüphe üzerine durdurduğu ve 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdiği olayda 4 kişi tutuklanırken, sürücü hakkında yakalama kararı çıktı.

Aksaraydaki kaçak sigara operasyonunda 4 tutuklama

21 Şubat 2018 20:12
Aksaray'daki kaçak sigara operasyonunda 4 tutuklama - Tıkla İzle

Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramalarda elbise askısı dolu kolilerin içerisine gizlenmiş çeşitli markalarda 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü Kahraman Ç. (35) gözaltına alındı. Sürücü, sorgusunun ardından denetimli olarak serbest bırakıldı. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduklarını tespit ettiği Abdulselam İ., Yoldaş Ç., Şakir E. ve Uğur D. isimli şahısları gözaltına aldı. Dört şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, denetimli olarak serbest bırakılan sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yasin Can

Etiketler: aksaray, kaçak sigara

 

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