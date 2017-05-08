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Aksaray’daki silahlı kavga kamerada

Fatih Aksaray’da Irak, Suriyeli ve Afganistan uyrukluların bulunduğu iki grup arasında alacak-verecek davasıyla çıkan, 1 polis memurunun yaralandığı ve yabancı uyruklu 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Aksaraydaki silahlı kavga kamerada

08 Mayıs 2017 09:12
Aksaray’daki silahlı kavga kamerada - Tıkla İzle

Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında çıkan silahlı kavga yaşanmıştı. Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, ağır yaralanan Suriye uyruklu Klahid Selam (20), ve kavgayı ayırmaya gelene polis memuru da ayağından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Selam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kullanılan 1 tabanca ise polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olaya karıştığı öğrenilen ve tabancayı kullanan Irak uyruklu Ahmed Mofaq Abubaker (29), Fryad Kaka Zyad Sabir Birani (41), Hazar Ali Omar (30) ve Dishad Ahmet (18) ile Afganistan uyruklu Selam Hüseyin (18), Suriye uyruklu Deham Samed (17) gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri Ahmed Mofaq Abubaker büro çıkışında gazetecilerin sorusuna karşılık, “Ben yapmadım” dedi.

Masalarda oturan insanların arasında terör estirdiler

Öte yandan yaşanan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, her şey olağan şekilde devam ederken kaldırımda yürüyen şahıslardan biri ayakta husumetli olduğu şahısla karşı karşıya geliyor. Ardından şahıs belinden silahı çıkartarak karşısındaki şahsa ateş ediyor. Ateş açılmasının ardından çıkan çatışmada kaldırımdaki masada oturan vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Bazı vatandaşlarda yere yatıyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık bir anda savaş alanına dönüyor. 

Doğan Can Cesur


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