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Aksaray’daki uyuşturucu operasyonu İstanbul’da bitti

Aksaray ve İstanbul polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram takoz toz esrar ele geçirildi.


20 Eylül 2016 15:04

Operasyon, İstanbul’un Esenler Otogarı’nda gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Batı illerine yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen yolcu otobüsünü takibe aldı. Otobüsün Aksaray’a gelmesi ile birlikte otobüste bulunan kolinin sahibinin olmadığı ve kargo olarak götürüldüğünü tespit eden polis, otobüse yol vererek İstanbul’a gönderdi. İstanbul’a kadar otobüsü takip eden Aksaray Polisi, İstanbul Polisi ile iş birliği yaparak operasyon için düğmeye bastı. Otobüsteki görevliler koliyi otogardaki emanete teslim etti. Emaneti almaya gelecek şahsı bekleyen polis ekipleri bir şahsın koliyi alması üzerine operasyonu başlattı. Uyuşturucu dolu koliyi alan Ersin A. (33) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kolinin içinde ise özel paketlenmiş 5 kilo 250 gram takoz toz esrar ele geçirildi.

Operasyonun ardından şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Yasin Can 


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