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Aksaray’dan Halep’e 8 tır yardım gönderildi

Aksaray’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu ve Eskil İlçe Belediyesi tarafından başlatılan “Halep’e Yol Açın” isimli yardım kampanyası kapsamında 8 yardım tırı Halep’e gönderildi.


15 Aralık 2016 15:21

Cumartesi Semt Pazarı içerisinde yapılan uğurlama programına, Aksaray Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve STK Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Önder Özkan ve STK temsilcileri katıldı. Kömür ve gıda yardımı için yola çıkan 8 tır dualar eşliğinde Halep’e ulaşmak üzere yola çıktı. 

STK Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş yaptığı açıklamada, Halep’in yanında olduklarını belirterek, “Bugün burada ‘Halep’e yol açın’ sloganıyla başlattığımız yardım organizasyonunun ilk meyvelerini Halepli kardeşlerimize Suriye’deki mağdur, mazlum ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yola çıkarıyoruz. Bu yardımlarımız devam edecek. Ümmeti Muhammed hakikaten Halep’in yanında. Biz onların derdiyle dertlenen insanlar olarak Aksaray Sivil Toplum kuruluş platformundaki bütün arkadaşlarımızla birlikte ve Aksaray halkıyla ile Halep’in yanındayız. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün şu anda burada 8 tırımız hareket ediyor. Bu 8 tırın 4’ünde kömür ihtiyacı, yakacak ihtiyacı var. Diğer 4 tırda da un ve gıda maddeleri var. Bundan sonraki yardımlarımız da inşallah devam edecek. Buradaki sıkıntı bitene kadar, bu yardımları biz gücümüz nispetinde devam ettireceğiz” dedi. 

Fadime Vurgun
AKSARAY

Etiketler: aksaray, Halep


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