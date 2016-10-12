Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ ablası olduğu iddia edilen Semra Ç., Aksaray ve Ankara polisinin ortaklaşa yaptığı operasyonla Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Aksaray’ın İl İmamı olduğu iddia edilen Yusuf Ç.’nin eşi olan ve kocası hakkında da arama kararı olan Semra Ç., operasyonun ardından gözaltına alınarak Aksaray’a getirildi. Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Semra Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.