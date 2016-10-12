Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Aksaray’ın FETÖ ablası Ankara’da yakalandı

Aksaray’ın FETÖ ablası Ankara’da yakalandı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında iki aydır yakalama kararı bulunan ve Aksaray’ın FETÖ ablası olduğu iddia edilen Semra Ç. (41), Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yakalandı.


12 Ekim 2016 16:06

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ ablası olduğu iddia edilen Semra Ç., Aksaray ve Ankara polisinin ortaklaşa yaptığı operasyonla Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Aksaray’ın İl İmamı olduğu iddia edilen Yusuf Ç.’nin eşi olan ve kocası hakkında da arama kararı olan Semra Ç., operasyonun ardından gözaltına alınarak Aksaray’a getirildi. Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Semra Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: fetö, FETÖ/PDY soruşturması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!