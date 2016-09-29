İlk olarak dedesinin evine getirilen şehit Altınsoy’un cenazesi, burada helallik alındıktan sonra Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi Morgu’na kaldırıldı. İkindi Namazı vaktine yarım saat kala morgdan alınan şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Ulu Camisine getirildi. Cami bahçesinde bekleyen şehidin annesi, kardeşleri ve diğer yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ulu Camisinde ılınan ikindi namazının ardından Ulu Cami bahçesinde şehit Altınsoy’un cenaze namazı kılındı. Şehit Altınsoy’un cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla tekbirler eşliğinde Aksaray Şehitliği’ne defnedildi.

Cami bahçesinde gözyaşlarına hakim olamayan şehidin anneannesi Meliha Sertkaya, “Bilmeyenler tanıdı seni yavrum resminle. Resminle seni tanıdılar yavrum, Sefam Altınsoy’um. Bu yavruya sakin olunur mu? Biz ağlamayalım da kim ağlasın. Çıkmaz, bize bir şey olmaz, ne oldu. Yatıyor orada bak. Yaradanına kurban olduğum yatıyor. Sevdiği mesleğinin müjdesi bu oldu, sürprizi bu oldu” dedi.

Cenaze törenine Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Garnizon Komutanı Gazi Demir, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Milletvekili Mustafa Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Yasin Can – Fadime Vurgun

