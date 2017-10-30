Akseki'deki kazada yaralanan turist öldü

Antalya'dan Konya'ya giden ve içinde 18 turist bulunan Bayram Yetkin idaresindeki 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş Kavşağı'nda şarampole devrilmiş, kazada, 18 Çinli turist yaralanmıştı. Bao Yang (54) isimli turistin yolda kalbi durmuş, sağlık ekiplerince önce turistin hayatını kaybettiği açıklanmış, daha sonra turistin Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleyle tekrar yaşama döndürüldüğü belirtilmişti. Manavgat Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi süren Çinli turist, tüm müdahaleye rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Turistin, cenazesinin işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderileceği belirtildi.