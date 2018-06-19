Akşener, Kocaeli mitinginde şok yaşadı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenirken partisinin Körfez İlçe Gençlik Kolları’ndan 40 kişi istifa etti. İYİ Parti’nin son dönemde sergilediği hareketlerin düşüncelerini ve ülke için yapmış oldukları çalışmaları zedelediğini söyleyen 40 üye, istifa ettikten sonra AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’na gelerek AK Parti’ye üye oldular. İlçe teşkilatında istifa eden İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Sakı’yı ve beraberindeki 39 üyeyi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve partililer karşıladı. Körfez İlçe Teşkilatı’nda dağıtılan AK Parti Üye Başvurusu formlarının dolduran 40 İYİ Parti üyesi AK Parti’ye geçiş yaptı.

“İYİ Parti’nin iyi niyetimize karşılık hizmet vermediğini fark ettik”

Geçiş sırasında konuşan İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Zafer Avni Sakı, İYİ Parti’nin seçim sürecinde sergilediği tutumun kendilerini partiden istifa etme düşüncesine ittiğini belirtti. Sakı, “Bundan 2 ay önce şahsıma teklif edilen İYİ Parti Körfez Gençlik Kolları Başkanlığını büyük memnuniyetle kabul etmiş bulunmaktaydım. Daha sonra burada bulunan arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başladık. Ama biz milli değerlerimize sahip çıkmak, ülke refahına katkı sağlamak gibi fedakar bir düşünceyle çalışmalarımızı sürdürürken İYİ Parti’nin sergilemiş olduğu bazı tavırlarla bu iyi niyetimize karılık hizmet vermediklerini fark ettik. Bugün buradaki tüm arkadaşlarımızla birlikte şer odaklarının çevrildiğini gördük" dedi.

"200 genç arkadaşımızla birlikte AK Parti'ye geçiş yapacağız"

İstifaların yarın da süreceğini ifade eden Sakı, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bizim iyi niyetlerimizi gördü. Ben ve arkadaşlarım istifa ettiğimizi belirtir, yarın yapılacak olan programda 200 genç arkadaşımızla birlikte AK Parti’ye geçiş yapacağımızı duyururum" diye konuştu.

"Genç kardeşlerimiz partimize ivme kazandıracak"

Gerçekleşen toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, “Bu 200 tane genç kardeşimiz partimize ivme kazandıracaklar inşallah. 24 Haziran’da Körfez’de elde edeceğimiz başarıya büyük katkıları oldu, gönülden kutluyorum hepsini. Tabii 24 Haziran seçimleri yüzyılın seçimi ülkemiz için. Böyle bir seçimde FETÖ’nün, Avrupa’nın ve bütün şer güçlerinin ülkemizde yaptıklarını görerek gençlerimizin, ‘Biz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız’ demelerini çok manidar ve anlamlı buluyorum” diye konuştu.

“Partimiz sizlerle birlikte güç kazanmıştır”

Daha sonra konuşan AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, gençlerin doğru bir karar verdiklerini söyleyerek, “Öncelikle bütün genç kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Zafer kardeşimi ve beraberindeki arkadaşları yürekten kutluyorum. Böylesine önemli bir seçime 5 gün kala kendilerini partimizde görmekten gurur duyuyorum. Partimiz sizlerle birlikte güç kazanmıştır, ivme kazanmıştır. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

“Artık kararlarını almış bulundular”

Partilerinden istifa ederek AK Parti’de seçim çalışmalarına devam edecek olan İYİ Parti eski üyeleri ile çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak de, “Arkadaşlarımıza yaklaşık 2 ay önce böyle bir teklif geliyor. Umutla kabul ediyorlar ve bu şekilde hizmet ettiklerine inanıyorlar. Ancak süreç ve zaman içerisinde bulundukları partinin onların samimiyetlerini ve güzel niyetlerinin karşılığını veremediğinin farkına varıyorlar. Bugün vermiş olduğu kararla görüyoruz ki milli değerlerine sahip çıkıp hizmet vermek için böyle bir girişimde bulunup ve bunun karşılığını da göremeyince artık kararlarını almış bulundular” ifadelerini kullandı.

160 kişi daha istifa edecek

AK Parti’ni yeni üyeleri, doldurdukları formları toplantı sonunda AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’na teslim ederken, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımı ile yarın düzenlenecek programda yaklaşık 160 İYİ Parti üyesinin daha istifa ederek AK Parti’ye geçiş yapacağı belirtildi.

Murat Kanber

