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Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Abdullah Gül ile bugünlerde çok sıkı fıkıymışım. Abdullah Gül aday olacakmış, ben onu destekleyecekmişim; öyle diyorlar. Ben çatı matı bilmem, pencere dahi olmam. Ben kendim tek başıma adayım" dedi.

Akşenerden Abdullah Gül açıklaması

03 Ocak 2018 15:31

Partisinin il binasının açılışını yapmak üzere Giresun'a gelen Akşener, CHP'li Belediye Başkanı Kerim Aksu’yu makamında ziyaret etti. Akşener, daha sonra Atatürk Meydanı'nda partililere seslendi. Taşeron işçi düzenlemesini yeterli bulmayan Akşener “Eğer taşeronlar konusunda bir düzenleme yapılacaksa kayıtsız, şartsız bütün taşeronlar bu düzenlemeden faydalansın hepsi bayram etsin. Dün sorular çalındı kendi adamlarını işe koyanlar, bugün taşeron işçilerin işine mi göz dikildi. Biz bütün taşeronların kadroya alınmasını istiyoruz” diye konuştu.
2019 seçimleri öncesi çatı aday iddiaları ile ilgili de konuşan Akşener "Abdullah Gül ile bugünlerde çok sıkı fıkıymışım. Abdullah Gül aday olacakmış, ben onu destekleyecekmişim; öyle diyorlar. Ben çatı matı bilmem, pencere dahi olmam. Ben kendim tek başıma adayım" ifadelerini kullandı. 

Ahmet Bilge - Resul Yanbul

Etiketler: Abdullah Gül açıklaması, Meral Akşener

 

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