Diğer
Kategoriler

Akşener'den 'seçim barajı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Programımıza Türkiye milletvekilliği kavramını koyduk ve baraj hedefimiz de yüzde 5" dedi.

Akşenerden seçim barajı açıklaması

10 Ocak 2018 15:26

Kırıkkale’de İl Başkanlığının açılışını yapan Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Biz programımıza Türkiye milletvekilliği kavramını koyduk ve baraj hedefimiz de yüzde 5; temsil kabiliyeti herkeste olsun diye. Geçmişte o yüzde 10’luk baraj meselesi başka saiklerle konulmuştu. Artık o saiklere de ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla alandaki siyasi görüşlerinin temsili açısından faydalı görüyorum bu hedefimizi. Türkiye milletvekilliği meselesini Anayasa Mahkemesi iptal etmişti 95 yılında. Bir tercihimiz şu sebepten mesela yüzde 1’lik partiler var, bu Türkiye milletvekilliğini de o siyasi partilere oy oranında dağıtmak, yani geniş alanda temsili ve istikrarı sağlayacak bir ortam oluşması sağlamak hedeflerimizin arasında" ifadelerini kullandı. Meral Akşener konuşmasına söyle devam etti:

"Adalet vaat ediyoruz, demokrasi vaat ediyoruz, bölüştüren değil barıştıran bir siyaset vaat ediyoruz. Yalan söylememeyi vaat ediyorum, hem şahıs olarak hem de partim adına size asla yalan söylememeyi vaat ediyorum. Sabah başka öğleden sonra başkayı izah etmek zorunda kesinlikle kalmayacaksınız. Hem seven hem döven bir devlet baba yerine, herkesi seven bir devlet ana vaat ediyoruz."

Mehmet Temizyürek

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç