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Aksiyon filmi gibi kazalar böyle görüntülendi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazalar MOBESE kameralarına yansıdı. Kazalarda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç takla atarken, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ise alev aldı.

Aksiyon filmi gibi kazalar böyle görüntülendi

09 Mayıs 2018 10:29
Aksiyon filmi gibi kazalar böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazalarda, Demirhane mevkinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil aniden alev aldı. Sürücüsünün son anda dışarıya çıktığı araç kullanılamaz hale geldi. Bir başka kazada ise, ters yöne giren araç ile normal yönde ilerleyen araç kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI 

Başka bir kazada ise, Bursa yönüne seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, orta refüjdeki beton duvara çarparak takla attı. Çevredekiler tarafından yaralı şekilde otomobilden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı. 

Diğer kazalarda ise, bir sürücü araçlara çarpa çarpa ilerlerdi. Mudanya İskelesi’ne gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın da otomobilin çarpması sonucu savruldu. Kadın, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Yaşanan kazalarda can kaybı olmadığı belirtildi.  

Etiketler: trafik kazaları

 

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