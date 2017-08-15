Aksiyon filmlerindeki gibi araçlar birbirinin üstüne çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç birbirinin üstüne çıkarken, ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri başka kaza olmaması için tedbir aldı. Araçlar çekici marifetiyle kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Zafer Peker

