Aksoy: 'Hedefimiz, tüm Beşiktaşlıları Vodafone KaraKartal’lı yapmak'

Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal hareketi, Beşiktaş JK’ya 2,5 yılda 5 milyon TL’yi aşkın ek gelir sağladı. KaraKartal’lıların kulübe katkısı, 'Arkadaşını Getir' kampanyası ile 3 ayda yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'ye ulaştı.

“Hedefimiz, tüm Beşiktaşlıları Vodafone KaraKartal’lı yapmak”

Yaptıkları yatırımlarla Beşiktaş’ın en büyük destekçisi olmayı sürdürdüklerini altını çizen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Beşiktaş JK sponsorluğumuz; stadyum isim hakkını, futbol takımı ana sponsorluğunu ve akıllı stadyum yatırımını kapsıyor. Sponsorluğumuzun başlangıcından bu yana çok güçlü bir pazarlama ve iletişim planıyla Beşiktaş ve Vodafone Park markalarına önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Beşiktaşlılık teması etrafında geliştirdiğimiz Vodafone KaraKartal hareketiyle de Beşiktaşlı abonelerimize tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunuyoruz. Hareketimizin kulübe sağladığı katkı, Nisan, Mayıs ve Haziran’ı kapsayan 3 aylık dönemde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL ile rekor seviyeye ulaştı. Beşiktaş JK’ya sunduğumuz toplam katkı ise 2,5 yılda 5 milyon TL’yi aştı. Hedefimiz, tüm Beşiktaşlıları Vodafone KaraKartal’lı yapmak. Beşiktaş JK’yı ve Beşiktaşlıları Vodafone’un gücüyle kanatlandırmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Vodafone’un katkısı en önemli yapıtaşlarımızdan”

Vodafone ile gerçekleştirilen işbirliğinin kulübün hedefleri doğrultusunda ciddi katkı sağladığını belirten Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, “Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını imzaladığımız Vodafone ile olan beraberliğimiz kulübümüze katkı sağlamaya devam ediyor. İşbirliğimiz kapsamında kulübümüze sağlanan katkı, Beşiktaş’ın hedefleri doğrultusundaki en önemli yapıtaşlarından biri. Buna imkân yarattığı için Vodafone Türkiye’ye ve bizi her anlamda destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi.