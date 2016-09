Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone'nun, kurumsal müşteriler tarafından da en çok tavsiye edilen operatör olduğunu söyledi. Aksoy, "Bağımsız bir araştırma kurumu tarafından yapılan ve kurumsal abonelerin kendi operatörleriyle deneyimledikleri servis kalitesi doğrultusunda operatörlerini yakın çevrelerine net tavsiye etme oranını ölçümleyen Net Tavsiye Skoru İzleme araştırması, Vodafone’un kurumsal kullanıcılar tarafından da en çok tavsiye edilen operatör olduğunu ve Vodafone’lu işletmelerin operatörlerini gönül rahatlığıyla tavsiye ettiklerini ortaya koydu" dedi.

“Kurumsal müşteri memnuniyetinde açık arayla lider olduk”

Vodafone’un müşteri memnuniyeti odaklı programı sayesinde bireysel aboneleri arasında Net Tavsiye Skoru’ndaki lider konumunu 6 yıldır sürdürdüğünü, şimdi bu başarısını kurumsal segmente de taşıdığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi olarak, Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. İşletmelerin ‘dijital iş ortağı’ olarak tek çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, Kurumsal İş Birimi olarak Net Tavsiye Skoru’nda lider olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımsız bir araştırma kurumu tarafından yapılan ölçümlemelerde kurumsal müşterilerimizin memnuniyetini ölçen her bir kriterde açık arayla lider olduk. Hem yeni hem de mevcut müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılayarak KOBİ ve Esnaf müşteri kitlelerinde ‘En Çok Tavsiye Edilen Operatör’ olmayı başardık. Bu başarımızda, mükemmel müşteri memnuniyetini her işimizin odağına koymamızın yanında 4.5G alanında yaptığımız yatırımlar da etkili oldu. Vodafone Kurumsal İş Birimi olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle kurumsal müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya devam edeceğiz.”

Mükemmel müşteri memnuniyetine odaklandı

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre ise, Vodafone Türkiye’nin Net Tavsiye Skoru liderliğinde kurumsal müşteri memnuniyetine yönelik yaptığı çalışmalar önemli rol oynadı. Mükemmel müşteri memnuniyetini faaliyetlerinin merkezine koyan Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi, Temmuz 2014’te sunduğu Yarına Hazırım Platformu ile her ölçekten 100’ü aşkın müşterisiyle bir başarı hikayesine imza atarak tüm Türkiye ile paylaştı. Diğer yandan, Dijitalleşme Endeksi ile her bir müşterisinin dijitalleşme ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlara uygun çözümler sunan Vodafone, toplam 42 bin işletmeyi dijitalleştirirken, Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi’ni de yüzde 48’den yüzde 53’e çıkardı. Vodafone ayrıca, kurumsal müşterilerinin tarifelerini 51 ülkede Türkiye’deymiş gibi kullanmalarını sağlayarak faturalarını düşünmeden yurtdışında da işlerini kesintisiz sürdürmelerine yardımcı oldu.

4.5G yatırımlarıyla şebekesini güçlendirdi

Vodafone Türkiye’nin Net Tavsiye Skoru başarısında, 4.5G alanında yaptığı yatırımlar ve Nisan başından bu yana uyguladığı “4bucakG” stratejisi de etkili oldu. Her an her yerde mobil olmak zorunda olan kurumsal müşterilerinin Türkiye’nin her köşesinde 4.5G hizmeti alabilmesi için 81 ilde 7 bin 500’ü aşkın 4.5G çekim noktası kuran Vodafone, kurumsal müşterilerine en geniş 4.5G kapsamasını sunan operatör oldu. Kurumsal müşterilerinin yoğunlaştığı alanları ve 4.5G ihtiyaçlarını belirleyerek kapsama yatırımlarında bu konuları önceliklendiren Vodafone, kurumsal müşterilerinin şebeke performansını Network Analytics kapabilitesiyle 7/24 takip ederek gerekli iyileştirmeleri yaptı ve ilk 200 kurumsal müşterisi için en iyi kapsamayı sağlayarak bu alanda önemli bir başarıya imza attı.