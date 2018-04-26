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Aksu Vital, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katıldı

Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde konuşma yapan Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, "TÜBİTAK ve KOSGEB ile beraber 6 tane Ar-Ge Projesi bitirdik ve şu anda 1 tane projemiz devam ediyor, 3 tane projemiz de onay sürecindedir" dedi.

Aksu Vital, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresine katıldı

26 Nisan 2018 10:37

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle bu sene ilk kez düzenlenen, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Açılışını Emine Erdoğan'ın yaptığı kongrede, Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu da konuşma yaptı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı, güvenilir ve etkin bir şekilde sağlık sistemine entegrasyonu amacı ile düzenlenen kongrede, alanında uzman birçok bilim insanı bir araya geldi ve yaklaşık 200'e yakın konu masaya yatırıldı. 

Aksu, konuşmasında 30 yıl önce arı sütü, bal ve polen ile başlayan üretim serüveninin şu anda 400'e yakın ürün çeşitliliğiyle devam ettiğini ve yaklaşık 90 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade ederek, "Apiterapi, Fitoterapi ve Aromaterapi alanlarında yaptıkları üretimin yanında, yaklaşık 20 ilaç firmasına da fason ürün üretiyoruz. 2017 yılı itibariyle Ar-Ge Merkezi kurduk, 6 tane Ar-Ge Projesi bitirdik ve şu anda 1 tane projemiz devam ediyor, 3 tane projemiz de onay sürecindedir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi ile ortak protokollerle ürettiğimiz ürünlerin biyoyararlanım ve klinik çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Amaçladıkları sonuca varmak için her geçen gün yeni çalışmalar ve araştırmalar yaptıklarını belirten Aksu, "Biz, Aksu Vital olarak sizin hasta olmamanız için çalışıyoruz ve bu felsefeyle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.  

 

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