Türkiye'nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com, seyahat blog yazarlarıyla geleceğin seyahat trendlerini konuşmak için bir araya geldi. Toplantıda Gelecek Bilimci Halil Aksu da konuşmacı olarak yer aldı. Aksu, “Eskiden at sırtında seyahat ediyorduk, gelecekte drone benzeri insansız hava araçlarına (İHA) bineceğiz. Özel gözlüklerimizi takarak nasıl bir tatil istediğimizi hayal edip, oralara doğru sanal bir yolculuk yapabileceğiz” dedi.

“Yapay zekayla yolculuk”

Kişisel hava araçlarının çeşitlendiğini ve yaygınlaşacağını ancak alışkanlıklar, yükseklik korkusu, kaza riski, sigorta ve kanuni düzenlemeler gibi konuların bu araçların kitlesel olarak kullanılmasının önünde engel teşkil edeceğini vurgulayan Aksu, yapay zekanın ise tatil deneyimimizi değiştireceğini, geliştireceğini belirtti. Aksu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Akıllı telefonlar ve benzeri teknolojik ürünlerle, dilini bilmediğiniz bir ülkede çok rahat anlaşabilecek, paramızı hemen bozdurabilecek, sesli bir komutla konaklama ya da ulaşım tercihlerimizi belirleyebileceğiz. Akıllı rehber uygulamaları bize çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak. Sanal Gerçeklik yerimizden kıpırdamadan Barselona'da ya da Aya Sofya'nın içinde gezinme imkanı sunacakken, Karıştırılmış Gerçeklik (Mixed Reality) fiziksel gezilerimizde yanımızdan ayırmayacağımız rehberlerimiz olacak. Gitmek istediğimiz ülke hakkında tüm bilgiler istediğimiz anda gözümüzün önüne gelecek. Er ya da geç canlı, cansız her şey internete bağlanacak ve bu durum seyahatlerimizi de kökten değiştirecek”.

“Seyahatte mobil kullanım hızla artıyor”

Yılda 3 milyondan fazla uçak bileti satan Enuygun.com’un CEO’su Çağlar Erol ise gelişen teknolojinin seyahat alışkanlıklarını da değiştirdiğine değindi. Türkiye’nin online alışverişte en fazla seyahat satın alınan ülkeler arasına yükseldiğini belirten Erol, “Enuygun.com'da da uçak biletlerinin yüzde 60'ı mobil cihazlar üzerinden alınıyor. Bu yüzden online seyahat pazarındaki trendleri yakından takip ederek müşterimize daha iyi bir deneyim sunmak için 70 yeni proje üzerinde çalışıyoruz. Mobil öncelikli bakış açışı ile uçak bileti satın alımını çok kolaylaştırdık, müşterilerimiz ister mobilden ister masaüstü bilgisayar ya da tabletten uçak biletini birkaç adımda ve dakikalar içinde güvenle alabilirler” diye konuştu.

