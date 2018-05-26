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AksuVital, 11'inci Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülüne layık görüldü

Sağlıklı ve kaliteli doğal ürünler markası Aksu Vital, 11'inci Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi’nde Kalite Ödülü’nü aldı.

AksuVital, 11inci Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülüne layık görüldü

26 Mayıs 2018 10:29

Lobin International tarafından gerçekleştirilen 11'th International Quality Summit, kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan Ar-Ge'nin önemini konuşmak üzere Paris’te toplandı. İmalat ve hizmet sektöründe inovasyona yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden ve Türkiye ekonomisine yön veren temsilciler de dünyada pazar payını arttırmak, kalite ve inovasyon konusunda deneyimlerini paylaşmak ve Ar-Ge konumlandırmasının önemini vurgulamak amacıyla etkinliğe katıldı. 

Düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin önemli markalarından Aksuvital; ürünleri ve gıda takviyeleri alanındaki ilk Ar-Ge merkezi olması Kalite Ödülü’nü almaya hak kazandığı kaydedildi.  

 

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