Aksuvital personelinden Afrika'da anlamlı hareket

Afrika'da birçok ülkede olduğu gibi Batı Afrika ülkesi Nijer'de de içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. İyilikder'in Afrika'da kuraklık ve kıtlık çeken bölgelere yönelik su kuyusu projesi kapsamında Aksuvital ailesi Nijer'de su kuyusu açtı. Su kuyusu kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Nijer'de açılan su kuyusu ile bölge halkının temiz su ihtiyacını gidermiş oldu. Çöl iklimi yaşanan ülkede su ihtiyacı gündelik hayatı olumsuz etkilerken, birçok sağlık sorunun yaşanmasına neden oluyor. Su kuyusunun açılması Nijer'in Niamey bölgesinde yaşayan bölge halkında büyük sevinç oluşturdu.