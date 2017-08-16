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Aksuvital personelinden Afrika'da anlamlı hareket

Aksuvital personeli İyilikder ile Kuzey Afrika ülkelerinden Nijer'de su kuyusu açtı.

Aksuvital personelinden Afrikada anlamlı hareket

16 Ağustos 2017 10:54

Afrika'da birçok ülkede olduğu gibi Batı Afrika ülkesi Nijer'de de içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. İyilikder'in Afrika'da kuraklık ve kıtlık çeken bölgelere yönelik su kuyusu projesi kapsamında Aksuvital ailesi Nijer'de su kuyusu açtı. Su kuyusu kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Nijer'de açılan su kuyusu ile bölge halkının temiz su ihtiyacını gidermiş oldu. Çöl iklimi yaşanan ülkede su ihtiyacı gündelik hayatı olumsuz etkilerken, birçok sağlık sorunun yaşanmasına neden oluyor. Su kuyusunun açılması Nijer'in Niamey bölgesinde yaşayan bölge halkında büyük sevinç oluşturdu. 

Etiketler: afrika


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