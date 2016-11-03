Edirne’de aktar Kamil Güven Baş, Propolis’in soğuk algınlığından korunmada birebir olduğunu, sabah 5 damla akşam 5 damla kullandığı taktirde birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Propolis, yapışkan, reçinemsi bir maddedir. Bal arıları değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan korumak için üzerini propolisle kaplarlar. Arılar tarafından değişik bitki tomurcuklarından yaprak ve gövdelerinden toplanıp biriktirilen reçinemsi bir madde olan Propolis genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplanır. Propolis biriktirme açısından arı türleri arasında farklılık vardır. Bazı türler diğerlerine göre daha fazla propolis biriktiriken bazıları örneğin tropik bölgelerde bulunan arılar hiç propolis biriktirmezler. Arılar propolisi, kovanın iç duvarlarını düzgün hale getirmek, peteklerin ağızlarını kapatmada ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanılır. Girdikten sonra ölen canlıları propolisle mumyalayarak kovanlarını koruma altına alırlar. Propolis kovandaki larvalara, mantar ve bakterilere karşı antibiyotik etki gösterir” dedi.

Kışın yaklaşması ile birlikte yoğun günler geçirdiğini dile getiren Kamil Güven Baş, “Kış ayında normalde gribal enfeksiyonunun çoğalmasının nedeni vücudumuzun direncinin biraz daha düşmesi, aldığımız gıdalardan bazı ürünlerin desteğinin artık yetmemesi aynı zamanda kaloriferli ve sıcak ortamlarda mikrop daha çabuk ürediği için otomatikman gribal enfeksiyona sebep olan mikroplar artıyor. Propolıs sabah 5 damla akşam 5 damla kullandığı taktirde antibiyotikten 100 kat daha kuvvetli bronşit, astım, farenjit, sinüzit, diş eti hastalığı, grip gibi hastalıklara birebir. Zencefil, zerdeçal, tarçın, ebegümeci, hatme çiçeği, kuşburnu olan kış çayları gribal enfeksiyonlara birebirdir ve bunun yanında zayıflamaya da desteği vardır. Son zamanlarda hasta olmak istemeyen ve hasta olan müşterilerimiz geliyor. Hasta olan müşterilerimize verdiğimiz ürünle bir günde iyileşebiliyorlar. Mesela şunu söyleyeyim; doktor müşterimiz de vardı, çocuğunu bir çok ürün kullandığı halde iyileştirememiş ve kendisine buradan verdiğimiz ürünler ile aynı gün içinde iyileşti” dedi.