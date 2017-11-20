Aktaş’tan Bursaspor’a destek

Ankara Yolu’ndaki başkanlık binasında yapılan görüşme sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Bursaspor Başkanı Ali Ay, takımın yeni hocası Fransız Paul Le Guen’i Başkan Aktaş’la tanıştırdı. Alinur Aktaş, Bursa için önemli bir değer olan Bursaspor’un Başkan Ali Ay döneminde samimi bir gayret sarf ettiğini ifade etti. Geçen yıl iyi niyetlere rağmen bazı talihsizlikler yaşandığını, bu sene yepyeni bir ekiple yeni hedeflere yol alındığını vurgulayan Başkan Aktaş, Bursaspor üzerindeki tüm göstergelerin olumlu yönde seyir aldığını belirtti. Takımın mali sıkıntılar içerisinde olduğunu, yaşanan olumsuzlukların orta ve uzun vadede giderilmesinin planlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Taraftarımızın ve takımın paydaşlarının sabırlı olması gerekiyor. Orta ve uzun vadeli sağlıklı planlama ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Tek seferlik galibiyetler bizi havaya uçurmamalı, alınacak birkaç mağlubiyet hedeflerimizden saptırmamalı. Bursaspor hepimizin değeri” dedi.

Başkan Aktaş, yeni dönemde Bursaspor için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Takımın geçmişte UEFA Kupası’nda oynadığını ve Süper Lig şampiyonluğunun bulunduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Bursaspor bu şehir adına önemli bir tanıtım. İnşallah yapacağımız çalışmalarla, bu konuda iyi niyeti gördüğümüz sürece, onların yanında olmaya ve maddi manevi destek vermeye devam edeceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz inşallah” diye konuştu.

Büyük bir camiayız

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise göreve seçilmesi nedeniyle Başkan Aktaş’ı tebrik ederek, ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti. 3 milyonluk şehir olan Bursa’yı yönetmenin her babayiğidin harcı olmadığını yineleyen Ay, “Biz de ucundan kıyısından Bursaspor’uz. Büyük bir camiayız. Marka değerimizin yükselmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Evet mali tablomuz belki iç açıcı değil ama Bursa’nın sanayicisi, taraftarıyla bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bursaspor küme düşerse, Bursa küme düşer. Bursaspor şampiyon olursa Bursa şampiyon olur. Bunu herkesin iyi idrak etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Başkan Aktaş’a üzerinde isminin yazıldığı 16 numaralı takım formasını hediye etti.