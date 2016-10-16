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Aktay: 'Etnik ve mezhebi temizlik peşinde koşmayan tek ülke Türkiye'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, etnik ve mezhebi temizlik peşinde koşmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Eğer Türkiye Bağdat yönetimine ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’ye rahatsızlık veriyorsa biz bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Aktay: Etnik ve mezhebi temizlik peşinde koşmayan tek ülke Türkiye

16 Ekim 2016 20:25

Sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ve beraberindeki heyet, PKK’lı teröristlerin 10 Ekim’de iş yerinde vahşice öldürdüğü Dicle ilçe Başkanı Deryan Aktert’in taziyesine katıldı. İlçedeki ziyaretler ve temasların ardından kente dönen Aktay, burada partisinin İnsan Hakları biriminde olan üyeler ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle istişare toplantısı yaptı. Burada düzenlenen istişare toplantısına AK Parti Diyarbakır il Başkanı Muhammed Dara Akar ve ilçe başkanları da eşlik etti.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Irak’ın bugün sesi çok çıkan ve ileri geri konuşan başkanının bizzat kendisinin Türkiye’den DAEŞ unsurlarını temizlemek için eğit-donat programı çerçevesinde Türk askeri istediğini söyledi. Aktay, “Bugün kimin adına konuşuyorsa artık, Türkiye ordusunun burada olmasını istemiyor. Allah'tan kork. Irak’ta şuan kaç ordu ve asker var sen bile bilmiyorsun. Bir sürü ülkenin askeri var. Hepsi işgalcidir. Hiç birinin Irak’ta temiz hesabı yoktur. Ya işgalci yada çakal gibi kaynaklarını sömürme peşindeler. Hepsi kendi ulusal çıkarlarını korumak veya yükseltmek için Suriye ve Irak’talar. Dünyada insani siyaset gerek Yemen, Mısır ve Suriye söz konusu olunca insani siyaset güden tek ülke olan Türkiye sana rahatsızlık veriyor. Bu çok manidar değil mi? İnsani siyasetten demek ki sen bu kadar uzaksın. Irak’ın toprak bütünlüğünü sağlamaktan ve Irak’ta etnik temizlik yapılmasını engellemekten başka bir gayemiz yoktur. Bizim dışımızdaki herkes etnik temizlik peşinde” diye konuştu.

“Etnik ve temizlik peşinde koşmayan Türkiye’dir”

Irak’taki bazı orduların demografik ameliyatlar peşinde olduklarını hatırlatan Aktay, “Musul’da yüzyıllardır kimler yaşıyorsa onlar yaşasın. DAEŞ gelecek orada bir sürü insanı evinden edecek. Şii Milisler gelecek, Sünni, Arap ve Türkmenleri temizleyecekler. Sonra başka unsurlar gelecek PYD yani. Musul’da tek bir Kürt yok ama orada kurtarıcı olarak görünecek. PYD tıpkı Haseke, Talabyat’ta yaptığını yapacak. Bir tek Türkiye nereye girdiyse orası neresiyse orayı iade etmiştir. Etnik ve mezhebi temizlik peşinde koşmayan Türkiye’dir. Eğer Türkiye Bağdat yönetimine ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’ye rahatsızlık veriyorsa biz bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
 

Burak Emek
DİYARBAKIR 


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