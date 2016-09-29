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Aktif-Sen üyesi 16 FETÖ'cü tutuklandı

Bursa'da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan Aktif-Sen üyesi 19 kişiden 16'sı tutuklandı.

Aktif-Sen üyesi 16 FETÖcü tutuklandı

29 Eylül 2016 07:06

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif-Sen üyesi 19 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütünün haberleşme sistemi olan By-Lock kullandıkları da tespit edildi. Terör zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerinde açıklanan kararla 16 kişi tutuklanırken 3 kişiye yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol zorunluluğu getirildi. 

Enver Fatih Tıkır 

Etiketler: Aktif-Sen üyesi, bursa, fetö


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