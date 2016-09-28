Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütüyle bağlantılı olması gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif-Sen üyesi 19 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütünün haberleşme sistemi olan By-Lock kullandıkları da tespit edildi. Terör zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Enver Fatih Tıkır