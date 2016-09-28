Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Aktif-Sen üyesi 19 FETÖ'cü adliyeye sevk edildi

Aktif-Sen üyesi 19 FETÖ'cü adliyeye sevk edildi

Bursa'da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan Aktif-Sen üyesi 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Aktif-Sen üyesi 19 FETÖcü adliyeye sevk edildi

28 Eylül 2016 09:40

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütüyle bağlantılı olması gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif-Sen üyesi 19 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütünün haberleşme sistemi olan By-Lock kullandıkları da tespit edildi. Terör zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Enver Fatih Tıkır 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!