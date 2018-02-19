Akü hırsızlığı yapan karı koca yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay Kemal Öz Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki M.A isimli şahsa ait olduğu öğrenilen kamyondan akü hırsızlığı yaparak kayıplara karışan hırsızlarla ilgili soruşturma başlatıldı. M.A kendisine ait kamyondan akü çalındığını fark eder etmez durumu polis ekiplerine bildirerek müracaatta bulunmasının ardından polisin yaptığı çalışmalar neticesinde akü hırsızlığı yapan karı koca yakalanarak gözaltına alındı.

İşledikleri suçu itiraf eden ikili aküyü hurda işi ile uğraşan E.K (30) isimli kişiye sattıklarını söylemeleri üzerine E.K. ve karısı C.K. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akü hırsızlığı yapan karı koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken hurdacılık yapan 30 yaşındaki E.K ise serbest bırakıldı.

Ferhat Bal

