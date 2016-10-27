Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Emelnur Güney, ‘akupunktur ile kilo vermenin de mümkün olduğunu, zayıflama kararı ile gelen kişide akupunkturun bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış önemli etkileri olduğu’ konusunda bilgiler verdi.

Akupunktur ile kilo verme konusunda, öncelikle kişinin bu konuda karar vermesinin önemine değinen Güney, "Bu kararı gerçekleştirebilmek için gerekli olan en önemli şeyin vücudun genel stabilitesi, biyolojik alt yapısı ve desteği olduğunu ve bunları da akupunktur ile sağladıklarını belirtti. Kilo verme konusunda akupunktur sadece biyolojik anlamda değil, irade, cesaret, sabır gibi kişisel ve psikolojik güçleri de devreye sokarak ve iştahı azaltarak kilo verme sürecini hızlandırır" dedi.

Akupunktur ile kilo verme yönteminden söz eden Güney, sözlerine şöyle devam etti:

"Kilo verme seanslarında vücut ve kulak akupunkturunu kombine ederek; ‘Birleşik akupunktur seansı’ şeklinde uygulamayı tercih ediyorum. Bu şekilde uygulanan tedavi ile hasta sadece kilolarından kurtulmakla kalmayıp yanı sıra vücut direncini olumsuz yönde etkileyen pek çok hastalıklara karşı da genel anlamda tedavi almış oluyor, Böylelikle sağlıklı bir beden ve ruh dengesinde kilo verme süreci gerçekleşirken kişi yıpranmıyor. Kulak ve vücut akupunkturu aynı seansta uygulandığında iştah üzerine baskılayıcı etki daha güçlü oluyor. Akupunktur yöntemi ile haftada bir tedavi ile ayda ortalama 3-5 kilo vermek mümkündür. Karın ve basen bölgesinde gevşeme başladığında bölgesel incelmeye yönelik elektrolipoliz uygulamasını devreye sokuyoruz. Bu yöntemde saç teli kadar ince ve acı vermeyen özel akupunktur iğneleri ile düşük voltajlı elektriksel akım uygulanır. İnaktif yağ hücrelerinde bulunan trigliseritler yağ asitlerine dönüşür. Elektrolipoliz uygulamasında dolaşımla birlikte lenf direnajı da arttığından yağ asitlerinin bölgeden uzaklaştırması sağlanır. Bunlara ek olarak elektrolipoliz; kaslarda ki motor gücü arttırır ve kasların kasılmasını sağlayarak bölgesel incelmeyi gerçekleştirir. Elektrolipoliz cerrahi prosedürler ile kıyaslandığında, anestezi gerektirmemesi, allerji riski olmaması, yabancı madde verilmemesi gibi nedenlerden dolayı oldukça güvenilir ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. Nadiren cilt altında geçici morluklar oluşabilir. Kalp pili, metal implantı olanlarda ve hamilelerde uygulanması uygun değildir. Bu durumlar dışında kişi ağrı ve acı hissetmediği gibi hafif bir karıncalanma duygusuyla masaj yapıldığı hissini de alarak konfor duygusu yaşar."

Akupunktur uygulamasında diyetin, düzenli hızlı tempolu yürüyüşlerin ve su içmenin de önemine değinen Güney, hastaları gereksiz strese sokmadan bu konularda da yaşam biçimi geliştirmeleri konusunda da destek verdiklerini söyledi.

Mustafa Yıldırım

