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AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’ye tutuklama talebi

Bir televizyon programında kullandığı "Devran dönecek, hükümet vatana ihanetten yargılanacak" sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren AKUT Başkanı ve Sözcü yazarı Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

AKUT Başkanı Nasuh Mahrukiye tutuklama talebi

24 Ekim 2016 15:08

Sevki sırasında gazetecilere konuşan Mahruki, "Son derece saçma, savcı bey ‘FETÖ’cü ağzı’ diyerek, niyet okuma yapıp beni mahkemeye yolladı" dedi.  AKUT Başkanı ve Sözcü yazarı Nasuh Mahruki 5 Ekim 2016 tarihinde, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda Lozan Barış Anlaşması üzerine yapılan konuşmada "Devran dönecek, hükümet vatana ihanetten yargılanacak" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Mahruki’nin Cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanacağını söyleyerek hakarette bulunduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanının şikayeti üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam, ifadesini almak üzere Mahruki’yi adliyeye çağırdı. Bu sabah avukatı ve eşi Mine Mahruki ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Nasuh Mahruki, soruşturma savcısı Murat İnam tarafından sorgulandı.

"Bu ifadeyi ilk kullanan ben değilim"
Mahruki’nin ifadesinde, adalar hakkında söylediği sözlerin ilk defa kendisi tarafından kullanılmadığını belirterek "Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Albay Ümit Yalım söylemişti. MHP Milletvekili Ümit Özdağ ve bazı gazeteciler de beyanlarında adaların kaybedilmesinin vatana ihanet suçu oluşturacağını söylemişti. Ben gazeteciyim. Görüşlerimi anayasal çerçevede sundum. Bu olayın böyle çarpıtılması beni rahatsız etti. Hatta bugünkü yazımda da özür diledim" dediği öğrenildi.

Savcı tutuklanmasını istedi
Savcı İnam, Mahruki’yi ifadesini aldıktan sonra 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Bir süre adliyedeki karakolda bekletilen Mahruki, daha sonra avukatıyla birlikte sorgulanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin bulunduğu 6’ncı kata çıkarıldı.

Mahruki: "İyi niyet olduğunu düşünmüyorum"
Sevk edildiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahruki, "Son derece saçma, devran değişecek diye bir ifade kullandım diye savcı bey 'FETÖ’cü ağzı' diyerek, niyet okuma yaparak mahkemeye yolladı. Devran değişecek FETÖ’cülerin kodu mu ben nereden bileyim. Günlük hayatta kullanılan bir şey. Sonuçta hukuksuzluk döneminde yaşadığımızı bütün Türkiye, bütün dünya biliyor zaten. Sonuçta bu hukuksuz dönem değişecek. Türkiye evrensel hukuk ilkelerine geri dönecek. Haklı haksız, suçlu suçsuz ayrımı yapılacak anlamında söyledim. Sayın savcı bunun FETÖ’cü ağzıyla kullanılan bir kelime olduğunu söyledi. Normalde ben Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili savunmamı yaptım. Savcı ‘Orası tamam ama şu lafı söylemeseydiniz’ dedi. ‘Ne o’ dedim, ‘Devran değişecek’ dedi. ‘Ne alakası var ki’ dedim, mahalle ağzı sonuçta. Sonuçta Türkiye’nin hukuksuz bir dönemde olduğunu herkes biliyor. Şu zaten hukuksuzluğun ta kendisi şu an yaşıyor olduğum şey. Şimdi mahkemeye gidip ifade vereceğim. İşte devran değişecek ifadesi FETÖ’cülerin kullandığı bir ifadeymiş, sanki kod gibi. Günlük kullanılan bir kelime bu kadar takılmamak lazım. İyi niyet olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. Başak Akbulut


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