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AKUT’ta Nasuh Mahruki dönemi sona eriyor

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki’nin 22 Kasım’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında görevi bırakacağı öğrenildi.

AKUTta Nasuh Mahruki dönemi sona eriyor

14 Kasım 2016 12:34

AKUT yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı. Genel kurul toplantısının 22 Kasım 2016 Salı günü saat 21.30’da İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir kafede yapılacağı öğrenildi. AKUT il temsilciklerine gönderilen kongreye ilişkin gündem metninde, yıllardır derneğin başkanlığını sürdüren Nasuh Mahruki’yle ilgili bir madde dikkat çekti. Söz konusu maddede "Yönetim Kurulu tarafından önerilen Ali Nasuh Mahruki’nin Onursal Başkanlığı’nın onaylanması" ifadesi Mahruki’nin yeni dönemde AKUT’ta aktif görev almayacağı şeklinde yorumlandı.

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Alınan bilgiye göre, Nasuh Mahruki’nin yerine derneğin yönetim kurulu üyesi Saydun Gökşin önerilecek. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise toplantı 29 Kasım Salı günü aynı saat ve aynı gündemle aynı adreste gerçekleştirilecek.

MAHRUKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Nasuh Mahruki son dönemlerde yaptığı çıkışlarla dikkat çekmişti. Son olarak katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında, ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Nasuh Mahruki, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

EVEREST DAĞI’NA TIRMANAN İLK TÜRK DAĞCI

AKUT kurucu üyesi olan Nasuh Mahruki 1992-1994 yılları arasında 7 bin metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı. 1995 yılında Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak ’Yedi Zirveler’ projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu oldu. Birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı’na tırmandı.

Ü. Murat Yalçın
 


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