Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bingöl Birimi, etkili olan kar yağışının ardından kırsalda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. Merkeze bağlı Çevrimpınar köyü Alantaş mezrasında kafa travması geçiren 8 aylık bebek için harekete geçen AKUT Bingöl ekipleri hazırlıklarını tamamladıktan sonra 5 kişilik ekiple yola koyuldu. Kardan dolayı kapanan köy yolunda araçla ilerleyemeyen ekipler, yola kar motoruyla devam etti.

Zorlu ilerleyişin ardından mezraya ulaşan ekipler, Servet bebeği ve annesini kar motoruna bağlanan kızağa bindirdi. Bingöl-Elazığ karayolunda hazır bekletilen araca ulaşan ekipler, Servet bebek ve annesini Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Yılmaz Atar

