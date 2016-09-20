AKUT Tekirdağ ekibinin Türkiye Sakatlar Derneği Sultangazi ve Gaziosmanpaşa şubelerinin ortaklaşa düzenlediği Tekirdağ Engelsiz Tatil Yaz Kampı sona erdi.

Teşekkür plaketiyle onurlandırıldılar

AKUT Tekirdağ ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Kamp kurulumu konusundaki desteğimiz, kamp toplanması ve çadırların depolanmasında da devam etti. AKUT Tekirdağ ekibi olarak toplam 25 adet 4 kişilik çadırlar ve kamp alanı toplanarak, seneye de kutulanabilmesi için muhafaza edildiği depoya alınarak yeni bir sosyal projeye imza attık. Desteğimizden dolayı bizi teşekkür plaketiyle onurlandıran Türkiye Sakatlar Derneği Sultangazi ve Gaziosmanpaşa şubelerine sonsuz teşekkürler. Seneye yine burada sizlerle beraber olacağız” ifadelerine yer verildi.

Halil Dağ