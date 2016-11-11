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AKYAPI İnşaat MÜSİAD EXPO Fuarı’nda

Emlak sektöründe 18 yılı geride bırakan Akyapı İnşaat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 16. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda stant açarak projelerini sergiliyor.

AKYAPI İnşaat MÜSİAD EXPO Fuarında

11 Kasım 2016 14:31
AKYAPI İnşaat MÜSİAD EXPO Fuarı’nda - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çarşamba günü başlayan, yerli ve yabancı 700 şirkete ev sahipliği yapan MÜSİAD EXPO Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

“Fuar bereketli geçiyor”

MÜSİAD Fuarı’nda HALL 2 D06 blokta yer alarak Tem34, Metro34, Aks34, Plaza34, İşte34, Park Mavera 2, Seyranşehir, Sultan Park Evleri projelerini ziyaretçileriyle buluşturan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, Her şeyiyle dolu dolu bir fuar. Aşağı yukarı binin üzerinde iş adamı birebir satın alma görüşmeleri yapıyor. Fuar çok verimli ve bereketli geçiyor” dedi.

“2017’ye daha güçlü geliyoruz”

MÜSİAD’ın her yıl üzerine bir şeyler ekleyerek bu fuarı düzenlediğini söyleyen Asmalı, “Bu sene 16.sını yapıyoruz. MÜSİAD 16 senedir yaptığı bu fuara her yıl bir şey daha ekliyor. Dün başladı ve cumartesiye kadar devam edecek çok ciddi bir katılım var 450’nin üzerinde şirket katılımı var, 200 bin ziyaretçi hedefleniyor, 8 bine yakın yurtdışından iş adamı geliyor. Akyapı İnşaat 18 senesini geride bıraktı. Ürün çeşitliliğimiz fazla konut, ticari dükkan, sanayi tesislerimiz, ofislerimiz var gayrimenkulün hemen hemen her çeşidinde varız dolayısıyla iyi bir müşteri portföyümüz oluştu. Akyapı olarak inşallah önümüzdeki sene 4 yeni proje ile müşterilerimizin karşısına çıkacağız, 2017’ye daha güçlü daha hazırlıklı bir şekilde geliyoruz” diye konuştu.
 

Etiketler: Akyapı, emlak, MÜSİAD


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