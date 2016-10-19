Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip olan Akyazı Stadı'nda çalışmalar devam ederken, çim serme çalışmalarının 29 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Akyazı mevkisinde deniz dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın Kasım ayı içerisinde tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Doğa şartlarının olumlu geçmesi halinde Kasım ayı içerisinde stadyumla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Saral tarihi açıkladı

Trabzonspor Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü ve Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Akyazı Stadyumunda kullanılacak olan Hibrit çimlerin kesimine İtalya'nın Milano kentinde başlandığını ve 29 Ekim'de Akyazı Stadyumu'nda olacağını söyledi. Saral, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımızın talimat ve takibi ile hibrit çimlerimiz Milano da kesime başlandı. 28 özel soğutmalı tır ile 29 Ekim'de Akyazı'da" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin