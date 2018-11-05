Akyazı'da otomobile silahlı saldırı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir otomobile kurşunlandı. Olay, Akyazı ilçesi Küçücük Merkez mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, otomobilin camları kırıldı. Yaşanan olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil çalışması yaptı. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ali Yıldırım

