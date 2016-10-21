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Al bayraklı naaşın başında nöbet tutan askerin gözyaşları

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Özer’in, al bayrağa sarılı tabutunun başında nöbet tutan bir askerin gözlerinden süzülen yaşlar yürekleri dağladı.

Al bayraklı naaşın başında nöbet tutan askerin gözyaşları

21 Ekim 2016 14:54
Al bayraklı naaşın başında nöbet tutan askerin gözyaşları - Tıkla İzle

Şehit Piyade uzman çavuş Murat Özer’in şehit haberi dün Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak’ta oturan Karayolları’ndan emekli baba Mustafa Özer’e evlerine gelen askeri yetkililer verilmişti. Şehidin annesi Ayşe Özer’in geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği öğrenilirken, bekar olan şehit Murat Özer’in al bayrağa sarılı tabutu baba evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda Reşadiye Camii avlusuna getirildi. Burada Cuma Namazı’na müteakip İl Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Bir süre top arabasında götürülen cenaze, daha sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü Yukarı Söğütönü Mezarlığı’nda defnedildi.

ŞEHİDİN BABASI: “VATAN SAĞ OLSUN, BEN AĞLAMAYACAĞIM”

Ayrıca şehidin babası Mustafa Özer, cenaze namazı sonrası şehit oğlunu asker şapkasını takarak uğurladı. Top arabasının hareket ettiği esnada asker selamı veren baba Özer, “Vatan sağ olsun ben ağlamayacağım” ifadelerini kullandı. Baba Özer, oğlunun bulunduğu cenaze aracını da asker selamı vererek uğurladı.

ÖZ AĞABEYİ KARDEŞİNİ ASKER ŞAPKASIYLA UĞURLARKEN, ÜVEY ANNESİ VE ÜVEY KARDEŞİ DE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan şehidin öz ağabeyi Mutlu Özer, taziyeleri kardeşinin şapkasını takarak kabul etti. Dik duran ağabey Özer, kardeşinin al bayrağa sarılı naaşını bir an olsun bırakmadı. Şehidin üvey annesi Vesile Özer ve üvey kız kardeşi Ebru da, şehidin top arabasında bulunan al bayrağa sarılı naaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

SİLAH ARKADAŞININ NAAŞI BAŞINDA GÖZLERİNDEN YAŞLAR SÜZÜLDÜ

Cenaze namazı başlayana kadar askerler al bayrağa sarılı naaşın başında dönüşümlü nöbet tuttu. Tabut başında nöbet tutan bir askerin gözlerinden süzülen yaşlar ise yürekleri dağladı.

Etiketler: Murat Özer


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