Kayseri'de Meysuspor ile Amarat Gençlikspor arasında oynanan amatör maç futbol sahalarında ender görülen bir olaya sahne oldu. Meysuspor teknik ekibi maça 12 numaralı forması ile kaleci olarak başlayan Ali Cavlak'ın performansından memnun kalmayınca 43. dakikada 23 numaralı formayı taşıyan Emrah Altun ile yerlerini değiştirme kararı aldı. Maçın hakemi Kemal Hattatioğlu oyunu durdurarak bu değişikliğin yapılmasını istedi.

İki oyuncu formalarını saha kenarında değiştirdikten sonra mevkilerini de değiştirerek oyuna devam etti. İlk yarı böyle sonuçlandı. Devre arasında teknik ekip iki oyuncunun bir kez daha yer değiştirmesini istedi ve ikinci yarıya yine Ali Cavlak kalede, Emrah Altun ise oyuncu olarak başladı. Maçı izleyenler bu ilginç görüntüleri tartışırken maçın 85. dakikasında iki oyuncu bir kez daha yer değiştirdi. Böylece, Meysuspor takımı tam 3 kez kaleci-oyuncu değişikliği yaptı.

Kural hakkında bilgi sahibi olmayan taraftarlar olanı biteni şaşkınlık içinde izlerken, iki oyuncunun kale arkasında sık sık formalarını değiştirerek maça devam etmesi ise ilginç görüntülere sahne oldu. Maç atılan karşılıklı goller ile 1-1 sona erse de sahada maçtan çok yapılan bu ilginç değişiklikler konuşuldu.

Erhan Kan