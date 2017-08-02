Al Yazma yeşil sahaya indi

Başkan Uysal’ın “Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir” diyerek her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatlerinde bu hafta da Muratpaşa’nın farklı mahallelerinden komşularıyla buluştu. Mesaisine belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa’da başlayan Başkan Uysal’ın bu haftaki konukları arasında bir kadın futbol takımı vardı.

Muratpaşa Belediyesi Al Yazma Gurubu’nun kurduğu kadın futbol takımı, 2015’te Ankara Gar’ında yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 101 insan anısına düzenlenen Barış ve Dostluk Turnuvası’nda kazandıkları şampiyonluk kupasını Başkan Uysal’a hediye etti.

Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarının da yer aldığı futbol takımı oyuncuları, bir kültür olarak futbolun cinsiyetçi, ırkçı aynı zamanda şiddeti ve gücü öven bir söylemin her gün yeniden üretildiği bir kamusal alan gördüklerini belirterek “Al Yazma kadın futbol takımı olarak şimdi biz de sahalardayız” dedi.